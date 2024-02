De Laurentiis e lo stadio, questione infinita

-di Gennaro G.

Nell’ultimo intervento a Si Gonfia la Rete su Radio CRC, il consigliere del

Comune di Napoli, Gaetano Simeone, ha espresso le sue opinioni riguardo

all’acquisizione dello stadio di Napoli da parte del presidente del Napoli, Aurelio

De Laurentiis.

Simeone ha iniziato sottolineando l’importanza di trattare questioni riguardanti

beni pubblici in maniera trasparente e formale. Ha dichiarato che se De Laurentiis desidera acquisire lo stadio, deve seguire procedure ufficiali,

presentando un progetto completo con documenti, certificazioni e attestazioni.

Il consigliere ha enfatizzato che l’amministrazione di beni pubblici richiede atti

formali, non equiparabili alla gestione di una società di calcio.

Rispondendo all’ultimatum di De Laurentiis, Simeone ha dichiarato che il

presidente è il benvenuto, ma si aspetta un progetto dettagliato. Ha sottolineato che non è possibile regalare lo stadio, come vorrebbe, senza una

valutazione accurata del progetto presentato. Inoltre, ha esortato De Laurentiis

a considerare che Napoli ospiterà l’Europeo, comportando investimenti

significativi, e che non bisogna concentrarsi esclusivamente sulla richiesta del

presidente del Napoli.

Con l’approccio dell’Europeo e i necessari lavori di restyling allo stadio

Maradona, alcuni osservatori suggeriscono che la dichiarazione di costruire un

nuovo stadio possa essere un modo per De Laurentiis di influenzare la trattativa

e ottenere condizioni più favorevoli per l’acquisizione dell’attuale impianto.

La partita a poker tra De Laurentiis e le autorità comunali sembra quindi essere

in corso, con il consigliere Simeone che risponde con pragmatismo,

sottolineando l’importanza di presentare un progetto formale e trasparente per

l’acquisizione dello stadio di Napoli. Resta da vedere come evolverà questa

situazione e se la proposta di un nuovo stadio ad Afragola sarà effettivamente

messa in pratica o si rivelerà essere parte di una strategia più ampia nella

trattativa in corso.

In conclusione, Gaetano Simeone ha dichiarato la sua totale disponibilità a

lavorare su progetti formali la dove ci siano. Staremo a vedere!

