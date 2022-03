De Laurentiis e il fondo Elysian, Bellinazzo fa chiarezza

Marco Bellinazzo, giornalista economista de IlSole24Ore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per fare chiarezza su un nuovo possibile fondo per il Napoli. Ecco quanto riportato:

Elysian Park?

E’ una società importante specializzata nello sviluppo delle linee di business legate allo sport. Hanno una tendenza che favorisce lo sviluppo dello sport con streaming e media, in particolare negli Stati Uniti. Ieri Apple TV ha siglato un accordo per 50 partite di baseball. Anche Amazon è sceso in campo con la Champions e il campionato francese. La lotta per i diritti tv crescerà notevolmente e proprio per questo si stanno cercando aziende vicine a questa tendenza con occhi ai social media. Son segnali che tra un po’ tutti coglieranno, quando magari non ci sarà più DAZN ma Amazon, Apple TV, Disney TV. Questo è il motivo per cui De Laurentiis sta cercando delle partnership, per intercettare queste situazioni. Anche se non basta per vincere, perché poi servono stadio, strutture”.

Restate connessi con noi, seguiteci sui social:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati