De Laurentiis-Bolek, firma vicina! Accordo per cinque anni con clausola: i dettagli

ADL "rinnova" con Piotr Zielinsky per altri cinque anni!E quanto emerge in questo articolo pubblicato da Tuttosprt.it Bartolomiej Bolek, agente di Piotr Zielinski, avrebbe trovato l'accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto.L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulla situzione relativa al rinnovo di Piotr Zielinski, Bartolomiej Bolek, agente del centrocampista, è ormai ad un passo dalla firma per il rinnovo dell'accordo (5 anni a tre milioni annui compresi i bonus) con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma ad un patto: che il presidente De Laurentiis rinunci formalmente a proporre (oggi come in futuro) una causa civile per danno di immagine nei confronti del suo assistito.Una condizione che chiederanno via via anche altri calciatori, non solo Milik, ma anche Allan e Fabian Ruiz che scadranno nel 2023. Il Napoli punta a porre le basi per rinnovare con una zoccolo duro di giocatori per mettere le fondamenta delle squadra dei prossimi anni. Il presidente non vuole ritrovarsi in una condizione simile a quella di Mertens e Callejon, entrambi i calciatori sono ancora in scadenza di contratto a giugno 2020, una situazione molto spinosa e complicata.