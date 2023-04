De Laurentiis al muro contro muro. Sconfitta per Tutti

La Questione è scivolosa. Sottilissima e sdrucciolevole. A questo proposito occorre fare una serissima premessa e precisazione.

Nulla giustifica la violenza. La violenza non è accettabile mai e mai ci si confronta con un violento.

Il bullo è un frustrato. Un uomo mai sbocciato. Un infelice che non trova altra “gioia” che distruggere la serenità altrui. Chi si ritrova nel profilo di “violento” da stadio, non ha nessuna nostra giustificazione. Sia chiaro. Una sola mano alzata ed il dialogo è finito. Non è comunque questa la sede per far trattati pedagogici né tantomeno le età dei “coinvolti” consentono interventi seri.

Fatta la premessa, veniamo alla realtà. Anno 2023, Napoli, Italia, governo Meloni, repubblica parlamentare.

Chiaro?

Tolleranza zero, Inghilterra, hooligans e Tatcher sono soltanto termini desueti e ci perdonerete nostalgici.

A quanto si legge, patron De Laurentiis intende, bandire festeggiamenti in stile ricevimento reale. Stile Borboni e palazzo del Governatore. Stadio a pagamento, piazze chiuse e feste di popolo da “evitare”. Il rischio di danneggiare il prodotto Napoli 5.0 , spaventa il patron.

Senza voler, in questo articolo, addentrarsi in una disamina, articolata e complessa, di politica sociale, sociologia e buon senso, lasciateci dire che stiamo tutti perdendo. Perdiamo una grande occasione di civiltà ed una immensa, forse irripetibile, sensazione di gioia. Con gli egoismi di parte, stiamo riuscendo a macchiare un sogno.

Sta perdendo De Laurentiis, la città, l’amministrazione, i tifosi vecchi e nuovi e chi prova a porre una riflessione.

A chi giova il braccio di ferro? Cosa produce un vis a vis violento e da scontro?

Probabilmente a nessuno ma De Laurentiis è in errore. Lo è più dei tifosi perché da lui ci si aspetta, intelligenza, maturità e capacità di mediazione. Ripeto, con i violenti non si dialoga ma tirar dritto, in stile bulldozer è controproducente e soprattutto non si addice al momento ed alla principale caratteristica di Napoli.

L’abitudine alla lotta.



Il patron non deve dimenticare un dato essenziale.

Si occupa di Pallone. La politica ed il governo di città sono affari di altre figure. Il calcio italiano, sebbene produca fatturato, non è la Sanità tantomeno il Welfare.

Tornando a noi, De Laurentiis, dopo 20 anni, non ha compreso la città ed i suoi abitanti. Il dato è incontrovertibile. Probabilmente mai ha desiderato conoscerli per davvero.

Se le precedenti esternazioni ci erano parse fuori luogo, “volgari” e scomode e ci avevano intristito, queste, ci addolorano. Avevamo creduto ad un incontro. Un festeggiare comune tanto atteso e desiderato ed invece, invece no. Dissapore. Muro contro muro. È un enorme dispiacere.

