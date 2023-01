De Giovanni: “La vittoria del Napoli sarebbe la vittoria di Napoli. Noi portiamo il fuoco dentro…”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Non dobbiamo avere paura di volare, serve serenità ma anche grande consapevolezza dei propri mezzi. La città può prendere qualcosa di buono per se stessa dal cammino dei ragazzi di Spalletti, possiamo tirare fuori il meglio di quello che sta accadendo in questi mesi.

La vittoria del Napoli sarebbe la vittoria di Napoli. Questa è una squadra che sa aspettare, che sa tenere il pallone e gli uomini in grado di fare la differenza. I miei figli hanno 30 anni e non hanno mai visto niente del del genere. Noi l’abbiamo già vista e sarebbe un dono enorme per chi non l’ha vissuto. E’ una dolce eruzione. Noi portiamo il fuoco dentro e questo fuoco dolce sarebbe un bellissimo momento da veder scorrere tra le strade della città”.

