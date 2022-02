DAZN: Tra Top e Flop. Cosa sta succedendo?

Il suicidio Juve dei diritti tv. Le macerie rimaste con il passaggio da Sky a Dazn così intitola il suo articolo sul Fatto Quotidiano il giornalista Paolo Ziliani questa mattina.

L’articolo pubblicato riguarda la rottura della trattativa fra Lega Serie A e fondi di private equity.

Ma cosa sono i Fondi di Private Equitiy

Per capire meglio cosa sia successo è necessario comprendere cosa siano i fondi di Private Equitiy. Non tutti possiedono una laurea in economia ma non è difficile comprendere cosa siano.

Le private equity sono delle forme di investimenti, a medio-lungo termine, su delle imprese non quotate in borsa, ma che hanno il potenziale per un florido sviluppo e una importante crescita economica.

Gli investimenti vengono effettuati da investitori istituzionali ( soggetti che investono risorse finanziarie per conto di altri) con l’obbiettivo di ottenere un consistente guadagno chiamato conto capitale (ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita dello strumento finanziario, come le azioni. Il tutto è conosciuto anche con il nome di PLUSVALENZA).

Gli investitori istituzionali non hanno solo il “dovere” di investire una somma di denaro ma hanno la facoltà di gestire le attività connesse alla realizzazione dell’idea imprenditoriale.

Cosa significa? Che di fatto l’investitore istituzionale partecipa alle decisioni strategiche dell’impresa utilizzando le proprie conoscenze e competenze professionali, lasciando all’imprenditore la gestione operativa dell’impresa.

Cosa è successo con la Lega di Serie A?

A causa di Agnelli la trattativa tra Lega Serie A e Fondi di Private Equity andarono in fumo, scatenando l’ira dei presidenti delle squadre italiane.

Su questi fondi, senza perdere tempo, si fiondò Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, il quale riuscì a concludere l’accordo economico per una somma di 2,6 miliardi di euro, riuscendo a dare supporto economico alle squadre spagnole.

In questo quadro la Juventus, spalleggiata dai presidenti delle squadre come: Inter, Napoli, Atalanta, Verona, Lazio, sfiduciò il presidente della Lega di Serie A Dal Pino e nello stesso tempo riuscì a spingere affinché i diritti tv, fondamentali per il guadagno delle squadre, fossero attività cedute a DAZN dopo anni di monopolio Sky.

Questo cosa ha comportato?

Dazn effettivamente è riuscito nell’intento di avere il monopolio per le partite di Serie A, ma a caro prezzo o meglio a ribasso.

Si perché la trattiva tra la tv streaming e le società di calcio si è conclusa con un ribasso dei costi con una perdita di -43,3 milioni di euro, ma con la sicurezza di Dazn che gli incrementi sarebbero ammontati a 840 milioni di euro per stagione in aggiunta ai 90 milioni di euro garantiti da Sky per l’esclusiva di tre partite.

La domanda sorge spontanea: quindi cosa è successo nella pratica?

A distanza di un anno dalla trattativa, la supremazia di Dazn, ha non solo diminuito la visibilità della Serie A del 30%, ma una squadra come la Juventus, che si è fortemente battuta affinché Dazn avesse l’esclusività delle partite, ha avuto un calo degli ascolti drastico: da 29 milioni di spettatori a 14,4 milioni.

Va ricordato che tutti i club devono rispettare la legge Melandri, la quale dichiara che l’8% dei diritti-tv viene ripartito a seconda degli ascolti televisivi di ogni singolo club.

Questo non è solo un problema per la Juve, che è il club che sta soffrendo di più, ma in generale di tutti i club di Serie A, che adesso soffrono per la decisione sbagliata di Agnelli.

E cosa c’entra il Napoli di ADL?

Apparentemente la motivazione per cui ADL ha fortemente sostenuto Agnelli nella battaglia pro DAZN la spiegherebbe lo stesso De Laurentis, il quale rilasciò un’intervista al Sole 24Ore dichiarando: “Noi italiani siamo sempre in ritardo su tutto. Mi sono battuto per andare su Dazn facendo incazzare i miei colleghi. Ho detto: è vero che andremo in sofferenza, vedremo male, salterà il segnale, però poiché noi grazie a Berlusconi non abbiamo sviluppato la banda come negli altri paesi europei, siamo indietro. Se non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni ricominceremo da capo. Invece, poiché abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e abbiamo Colao che è un altro che ne capisce, approfittiamo del momento stimoliamoli e facciamo implementare il circuito per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei.

Ma la mente spesso è machiavellica, ed è qui che nasce una probabile teoria più complessa.

Jeff Bezos e ADL

La teoria nasce dal rapporto tra ADL e Jeff Bezos, proprietario di Amazon.

Non è un mistero la notizia che tra i papabili candidati a futuri presidenti per l’acquisto della SSCNapoli ci sia il proprietario del colosso Amazon, Jeff Bezos, il quale, forse per una questione di interessi economici di investimento di denaro in Italia, voglia il club azzurro, l’unica squadra importante della Serie A libera di poter essere acquistata.

Si perché ragionando in merito, le squadre italiane con una rilevante importanza nel panorama calcistico sono di proprietà estere:

Roma – Fiorentina: sono club di proprietà di investitori americani

Lazio: appartiene a Lotito, imprenditore romano che non ha intenzione di cedere la sua squadra

Milan: è diventata una proprietà americana

Inter: dal 2016 proprietà del colosso Cinese Suning

Juve: da anni ormai monopolio degli Agnelli

Genoa: anche questa squadra di proprietà americana

Insomma il quadro è chiaro, l’unico club disponibile per Beos è il Napoli di ADL.

Jeff Bezos – Amazon – DAZN

Una notizia che spopolato ne giornalismo sportivo alla fine del 2021, era quella in merito alla possibile volontà di Bezos di poter entrare in trattativa con DAZN.

A quanto pare il proprietario di Amazon starebbe valutando i pro e i contro di una possibile fusione.

Di certo il problema economico non è un ostacolo tenendo conto dei 90 miliardi di dollari di capitale da poter investire.

Qual’è l’obbiettivo?

L’obbiettivo di Jeff Bezos è quello di riuscire a trasmettere lo sport in streaming attraverso i dispositivi Amazon.

L’acquisto di DAZN potrebbe accorciare i tempi, per il colosso americano, riuscendo nel suo intento di trasmettere lo sport in streaming in Europa. Infatti in quest’ottica bisogna tener conto che non esistono altri modi per poter acquistare i diritti -tv fino al 2024.

Cosa lo porta a ragionare così tanto?

La prima difficoltà di certo è la monetizzazione dello streaming.

Per non parlare poi delle tempistiche di Amazon per creare un offerta adatta a tutti gli utenti, per non dover agire con un rincaro dei prezzi, ma al contempo creare l’offerta più conveniente per il colosso americano.

Due sono le possibili decisioni di Jeff Bezos: o correre per aggiudicarsi il monopolio su DAZN oppure aspettare per ultimare una piattaforma streaming personale.

In tutto questo c’è ADL?

In questo panorama la domanda che viene da porsi è: ADL cosa c’entra? Perché si è battuto tanto affinché la Serie A fosse in chiaro solo su DAZN? Le motivazioni sono realmente quelle che ha dichiarato al pubblico o c’è dell’altro?

L’ipotesi è quella che le motivazioni siano altre.

Bisogna ricordare che ADL non è solo il presidente del Napoli ma anche del Bari e proprietario della Filmauro, casa cinematografica che nel 2020 ha chiuso in rosso il bilancio.

Nel 2019 chiuse l’anno con un utile di 30,2 milioni di euro, mentre nel 2020 il calo è stato del 9%.

Sicuramente oltre la pandemia, che ha bloccato gli incassi, si è aggiunta anche la SSCNapoli, i cui ricavi costituiscono il 94% della Filmauro.

Che dietro questa “spinta” di ADL non vi sia un accordo con Bezos per un ingente somma di denaro che riuscirebbe a dare il “respiro” necessario ad ADL per sanare i conti della Filmauro e del club Bari?

Ovviamente queste sono solo ipotesi, che però potrebbero essere uno spunto per comprendere cosa stia accadendo nel mondo del calcio, diventato ormai solo mero business.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati