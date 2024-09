David Neres derubato a Napoli: molti napoletani si dissociano

La notizia del furto subito da David Neres, attaccante brasiliano arrivato dal Benfica, durante la sua permanenza a Napoli ha suscitato sconcerto e indignazione. Neres, dopo il match contro il Parma, è stato vittima di un furto nella notte di sabato sera. Secondo quanto riportato, il calciatore sarebbe stato derubato di alcuni oggetti personali di valore mentre si recava in hotel con la famiglia.

L’episodio ha scatenato reazioni contrastanti. Da un lato, molti napoletani hanno espresso il loro dispiacere per quanto accaduto, dissociandosi fermamente da simili atti criminali. Sui social media, sono stati numerosi i messaggi di solidarietà nei confronti del calciatore, con cittadini che hanno voluto ribadire come Napoli non possa essere ridotta a episodi del genere.

“Napoli è una città meravigliosa, con persone calorose e accoglienti”, ha scritto un utente su Twitter. “Mi dispiace molto per quanto accaduto a Neres, ma vorrei che si sapesse che questi fatti non rappresentano la vera Napoli”. Un altro ha aggiunto: “Siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo. Speriamo che questi episodi non facciano dimenticare le tante cose belle che la nostra città ha da offrire.”

L’amministrazione comunale, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso la propria solidarietà al calciatore e ha assicurato che le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili del furto. “Napoli non è questo”, si legge nella nota, “e la nostra comunità respinge con forza qualsiasi forma di criminalità che possa minare la nostra immagine e la nostra ospitalità.”

Questo incidente riporta alla luce un problema che affligge molte grandi città italiane, ossia la difficoltà di combattere microcriminalità e furti che spesso colpiscono anche visitatori illustri. Tuttavia, la forte reazione di dissociazione da parte di molti napoletani dimostra un chiaro desiderio di non voler permettere che pochi individui possano gettare un’ombra negativa su una città che, al di là di episodi isolati, continua ad essere una delle mete turistiche più amate al mondo.