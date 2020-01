D’Aversa, peccato non aver fatto risultato

Il tecnico del Parma e soddisfatto della prova dei suoi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Nel primo tempo siamo stati bravissimi in fase difensiva, meno nella costruzione. Nella ripresa abbiamo terminato in crescendo: il rammarico è che, nonostante la prestazione, non abbiamo fatto risultato. Credo che lo stadio si sia un po’ impaurito nel finale, vuol dire che i ragazzi han creato difficoltà alla Juventus”. Così il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta allo Stadium.

“Guardo all’Europa? Il Parma ha fatto un grande girone d’andata nonostante i tanti infortuni – ha sottolineato a Sky Sport -. La rosa è corta, ma siamo ambiziosi: l’obiettivo è far meglio rispetto all’andata, tuttavia sarà decisivo recuperare i giocatori importanti”.