Dateci Claudio Ranieri

Dateci Ranieri.

Dateci un Uomo.

Dateci l’ultimo dei Romantici.

Dateci un Giovane, adulto, eterno uomo di spogliatoio. Romano,

Italiano, europeo e giramondo.

Il più determinato, garbato, serio e vincente degli allenatori italiani.

Ancelotti il più vincente, Ranieri il più grande.

Generatore di calore.

Amore.

Sir Claudio Ranieri.

Tecnico, manager, direttore, uomo di spogliatoio di mille e più esperienze.

Inghilterra, Francia, Italia, Spagna, serie A, B, campione in diversi Paesi.

Un ragazzino di 70 anni.

Un signore col cuore da leone.

Cagliari in serie A all’ultimo respiro. Vittoria meritata.

Pavoletti al 93′.

Pavoletti core n’grato.

Coraggio e forza.

Determinazione fino ad un ultimo rovente pallone.

Dateci Claudio.

Uomo Nuovo.

Claudio Ranieri per il dopo Spalletti.

