Daniel Maldini e quel provino al Milan suggerito… da nonno Cesare

L’ultimo erede della gloriosa dinastia fu segnalato al vivaio rossonero dall’illustre parente: “Prendetelo, è proprio bravo”.Se ne racconta in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Da due giorni un altro Maldini porta avanti la nobile tradizione di famiglia: Daniel, nonostante i 18 anni, ha già alle spalle una lunga carriera al Milan: è nelle giovanili da quando aveva sei anni.La storia di Daniel inizia nel 2008: “In tribuna al Vismara sedeva spesso Cesare Maldini. Seguiva Christian, maggiore di 5 anni del fratello Daniel, che giocava difensore nelle giovanili del Milan – racconta Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile rossonero-. Il mio collaboratore era Francesco Zagatti, ex compagno di Cesare: parlando, Cesare, mi disse: “L’altro mio nipotino fa la scuola calcio alla Lombardia 1 e ‘l’è propri brao, picinin ma brao, diverso ma brao’. Dagli un occhio”. Lo feci un sabato mattina e alla fine lo inserii immediatamente nelle giovanili rossonere di Mister Biffi”.