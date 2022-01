Daniel Fonseca su Insigne: “Fa bene cambiare”

Il Mattino di oggi racconta di alcune dichiarazioni del doppio ex di Napoli e Juventus Daniel Fonseca, che si e’ espresso sia su Lorenzo Insigne, ed il suo passaggio in MLS ,che sulla gara di domani tra Napoli e Juventus. “Per il Napoli questa è una sfida Champions! – ha chiosato Fonseca – Gli azzurri devono trovare continuità ed equilibrio per resistere in testa fino a maggio” “In questo momento nessuna delle due può permettersi un’altra sconfitta. Il Napoli ha perso troppi punti e la Juventus deve dare continuità ai risultati positivi per non vanificare tutto”, ha spiegato il procuratore. E sul mercato, suo argomento di competenza, una parentesi su Insigne: “Dopo tanti anni in una società, subentra l’esigenza di cambiare. Non è una questione di soldi. Nel calcio di oggi, quanti giocatori sono rimasti a vita legati alla stessa maglia?”.

