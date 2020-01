Dall’umiliazione di Bergamo a un 2020 col turbo: è tutto un altro Milan (nei risultati…)

I rossoneri nel nuovo anno hanno conquistato 4 vittorie in 5 partite e ora sono in zona Europa. E martedì in Coppa Italia vanno a caccia delle semifinale.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Un 2020 non d’oro, per carità, ma di sicuro molto positivo. L’umiliazione di Bergamo, l’imbarazzante 0-5 con l’Atalanta, quella manita al contrario che aveva portato Zvonimir Boban a parlare di “k.o. terribile” e qualche tifoso a strappare l’abbonamento stagionale, è stato superato. Dimenticato no, impossibile, però messo alle spalle magari sì. E i numeri lo dimostrano.Col nuovo anno quella porta che sembrava apertissima quando sul povero Gigio Donnarumma maramaldeggiavano Ilicic, Papu e compagnia, ora sembra chiusa a doppia mandata. Sì, ok, i due gol dell’Udinese pochi giorni fa ma per il resto la difesa rossonera ha retto senza subire gol contro Sampdoria al debutto di gennaio, Cagliari, Spal (in Coppa Italia) e Brescia. Niente Real, Barça, Juve o Bayern, però l’idea stessa che la porta del Diavolo sia rimasta inviolata per 4 delle ultime 5 gare rende l’idea di come – seppur non senza difficoltà – le idee di Pioli stiano entrando nella testa della rosa. Ma sono anche le 4 vittorie di fila (Coppa compresa), la riscoperta dell’oggetto misterioso Rebic (tre gol decisivi nelle ultime due partite) e in parte di Castillejo, l’effetto Ibrahimovic che anche quando non segna e sbaglia (come ieri) gol incredibilmente facili per un bomberone del suo calibro riesce comunque a catalizzare gli abbracci dei compagni dopo il gol vittoria e il positivo inserimento del nuovo acquisto Kjaer (che non ha pagato dazio del cambio di squadra, subito titolare anche per l’infortunio di Musacchio) a far sorridere i tifosi che promettono (anche grazie ai prezzi a dir poco popolari) di riempire San Siro martedì sera per i quarti di finale di Coppa contro il Torino (20.45).La stagione è ancora negativa, ma proseguire bene il filotto di partite relativamente abbordabili (prossimo turno di A contro il Verona prima del derby) consentirebbe ai rossoneri di piazzarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica, in piena lotta per un posto in Europa, obiettivo minimo stagionale. Il mercato può regalare altre sorprese ma gli ultimi ottimi risultati (per quanto riguarda il gioco, “attendere prego…”) aiutano anche eventualmente a separarsi da tutti i vecchi idoli del popolo rossonero finiti incredibilmente nel dimenticatoio. Solo poche settimane sarebbe stato impensabile vedere in panchina i Suso, i Piatek e i Paquetà. E poi Biglia e persino Bonaventura (in panchina ieri sera dopo la brutta prestazione contro l’Udinese). Se l’ultima settimana di trattative farà chiudere le valige a qualcuno di loro, il Milan potrebbe anche non risentirne (le casse societarie forse sì, ma quello è un altro discorso) e proseguire alla grande il suo fin qui ottimo 2020.