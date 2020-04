Dalle Regioni al governo, le ipotesi di riapertura nelle prossime due settimane

Tassello dopo tassello, si va delineando non con una certa difficoltà l’impianto del puzzle che dovrebbe condurre alla riapertura graduale dell’Italia dopo il 3 maggio, scadenza per il lockdown prevista dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, quello del 10 aprile. Quello verso la fase due di gestione dell’emergenza sanitaria (ed economica) si configura sempre più come un percorso a tappe.Nuova riunione della cabina di regia con gli enti locali

Il primo step dovrebbe essere – il condizionale è sempre d’obbligo considerato che il confronto tra i diversi soggetti coinvolti continua frenetico in queste ore – mercoledì 22 aprile, quando si dovrebbe riunire per la seconda volta in cinque giorni la cabina di regia Governo, Regioni, Province e Comuni. In quell’occasione il presidente del Consiglio dovrebbe presentare in videoconferenza le linee guida per la ripresa delle attività lavorative in condizioni di massima sicurezza. Il documento scaturirebbe dal confronto tra il capo del Governo, i ministri competenti (soprattutto Salute, Sviluppo economico ed Economia), il comitato tecnico scientifico e la task force guidata da Vittorio Colao.Le condizioni

Tra i principi cardine di questa sorta di vademecum operativo potrebbe esserci quello in base al quale le aziende dovranno autocertificare il possesso delle condizioni di sicurezza per ripartire (i controlli scatteranno solo in una seconda fase). Quanto invece alle Regioni, potrebbe essere chiesto alle amministrazioni di garantire la disponibilità di ospedali destinati esclusivamente alla cura dei pazienti Covid e di luoghi dove poter tenere in quarantena le persone risultate positive ai tamponi. Il documento dovrà chiarire anche altri aspetti. «Abbiamo chiesto al Governo di dare linee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuali – ha spiegato il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in collegamento con Rai News24 – . Faccio un esempio: le mascherine servono per evitare il contagio? Bene, si dica che servono, sono obbligatorie a livello nazionale, mettendo anche a fianco una sanzione per chi non rispetta il suo utilizzo».Patuanelli: verso una regionalizzazione delle aperture

Tra le ipotesi che circolano in queste ore, quella delineata dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli di una ripartenza dal 4 maggio modulata sul numero di contagi a livello di singola regione. In questo caso, verrebbe preso in considerazione RO (“erre con zero”), ovvero il tasso di contagiosità del coronavirus. Se questo parametro è uguale a uno, significa che una persona ne contagia una. In occasione della conferenza stampa che si è tenuta presso la Protezione civile il 17 aprile, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli ha annunciato che il valore dell’indice è già sotto la soglia dell’uno (0,8).L’ipotesi di riaprire alcune filiere già il 27 aprile

In un quadro che si va costruendo giorno per giorno, anche in relazione all’andamento della curva dei contagi, non è escluso che dalla riunione Governo – regioni di mercoledì venga fuori il via libera dell’esecutivo, seguendo le linee guida dell’Inail sui lavori meno rischiosi, alla riapertura di altre attività produttive già l’ultima settimana di aprile. Si fa la data del 27. Gli enti locali continuano a spingere in questa direzione e non escludono di strappare qualche concessione anche prima della partenza del piano nazionale il 4 maggio. Sarebbero coinvolti i comparti dell’automotive, mobilifici, tessile e pelletterie, estrazione di minerali. Si discute sulla riapertura dei cantieri, perché più difficile assicurare il distanziamento. In questa ipotesi, una soluzione potrebbe essere quella di rimettere mano all’allegato 3 del Dpcm del 10 aprile con i codici Ateco che indicano le attività che possono continuare a operare.Le autocertificazioni ai prefetti

Rimane poi la possibilità di ottenere il via libera alla prosecuzione di altre attività, a condizione che chi le esercita presenti una comunicazione motivata al Prefetto. Ed è proprio su questo punto che ha posto l’attenzione il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Nel chiedere che nel suo territorio riaprissero alcuni comparti con un’elevata vocazione all’export (moda, oreficeria, cantieristica nautica eccetera) ha messo in evidenza quella che ha definito una «grande contraddizione», ovvero che «con una semplice comunicazione alle prefetture si sono rimesse in moto moltissime imprese, spesso senza protocolli per la sicurezza».Lo scontro tra Regioni del Nord e quelle del Sud

Nelle ultime ore si è delineata una frattura tra le Regioni del Nord, favorevoli a riaprire, e quelle del Sud, che invece temono una ripresa dei contagi. Da una parte Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria; dall’altra Campania, Calabria e Sicilia. Intervenuto alla trasmissione Centocittà su Rai Radio 1, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, alla domanda se ritenesse il 4 maggio una data “attendibile? per la ripartenza, considerata la curva dei contagi, ha risposto: «Io mi auguro di sì, che in queste due settimane i numeri migliorino ulteriormente. Anche perché comunque, fintantoché non troveremo una medicina o un vaccino alla malattia, io temo che dovremo convivere con questo virus, non ci sono dubbi. Lui purtroppo spontaneamente non scompare, come dicono gli esperti. Io sono disponibile a tutto, purché si creino le condizioni di questa convivenza non pericolosa per i cittadini», ha concluso Fontana.Speranza: lavorare insieme per la fase 2, guai a dividersi

In un intervento alla trasmissione Circo Massimo a Radio Capital il ministro della Salute Roberto Speranza, tra gli esponenti del Governo che più ha messo in evidenza la necessità di procedere con cautela nelle riaperture così da ridurre al minimo il rischio di una ripresa dei contagi, ha ricordato: «Abbiamo tutti insieme approvato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa fase 2. Mi auguro che al più presto ci possa essere un incontro tra le forze sociali e con loro irrobustire il documento del 14 di marzo che ci ha aiutato in queste settimane difficili per avere sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma voglio essere chiaro su un punto – ha concluso Speranza -: la battaglia non è vinta». fonte Sole24Ore