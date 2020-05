Dalla Serbia: è il Milenkovic il sostituto di Koulibaly. Il prezzo del cartellino è sceso

Meridian Sport, quotidiano sportivo serbo, lancia un’indiscrezione: “Il Napoli vuole Nikola Milenkovic per sostituire Koulibaly“.

Secondo il quotidiano il Napoli ha già chiesto informazioni alla Fiorentina, la quale per Milenkovic ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Una cifra che risulta abbordabile rispetto ai 50 milioni richiesti lo scorso anno all’Atletico per Nikola Milenkovic. MA LA FIORENTINA VUOLE RINNOVARGLI IL CONTRATTO