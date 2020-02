Daino: “Fu errore del Napoli scegliere Ancelotti dopo Sarri, ha fatto solo da parafulmine…”

L’ex difensore Daniele Daino è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi del momento.

Vittoria del Napoli importante contro la Samp: “Stiamo rivedendo il Gattuso del Milan. E’ un compito non facile quello di guidare il Napoli, visto i problemi che c’erano. Gattuso è molto bravo, è la scelta giusta di De Laurentiis. In circolazione non c’era di meglio, doveva dare entusiasmo a questi giocatori e c’è riuscito. Doveva cambiare volto al Napoli e ci sta riuscendo. I problemi ci sono ancora, il gioco infatti non è ancora fluido, ma gli acquisti fatti a gennaio, mirati e voluti dal tecnico, stanno dando dei segnali positivi. E poi i risultati aiutano a fortificare il morale. Potrebbe essere una squadra che può cercare di avvicinarsi anche alla zona Champions, visto che Atalanta e Roma fanno ottime prestazioni ma anche passi falsi. Un quarto posto che credo sia accessibile anche per il Milan”.

Quale è stato l’errore più grande commesso da Ancelotti al Napoli? “Ancelotti non ha grosse responsabilità. La più grossa è dei dirigenti, che hanno valutato molto male l’allenatore che doveva sostituire Sarri, almeno tecnicamente. Sarri fa del gioco palla a terra e della velocità le sue caratteristiche. Ha valorizzato al meglio tutte le risorse che aveva a disposizione. L’errore è stato scegliere Ancelotti, che ha fatto da parafulmine all’addio di Sarri. Non è stata la scelta giusta dal punto di vista tecnico-tattico. Serviva un tecnico simile, come De Zerbi. Si dava continuità al progetto di Sarri. Un altro è Fonseca”.

Che ne pensi del futuro di Pioli e Gattuso? “Per me Gattuso sarà confermato sulla panchina. Sono stati presi dei giocatori di un certo tipo. Ha investito per quei giocatori, perchè? Se non sono stati presi per Gattuso, per quale motivo mi chiederei sono stati presi? Quindi non credo che arriverà un nuovo tecnico. Vedo Gattuso molto solido, al di là che il Napoli arrivi alla zona Champions. Per Pioli la vedo difficile. Non guardo solo i risultati in campo. Se non entri in Champions, è bocciatura, come è stato per tutti gli allenatori. E’ stato bocciato anche Gattuso”.