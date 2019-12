Dai guai al boom Juve. CR7 l’altissimo ora plana sull’Arabia

Cristiano Ronaldo….come Lorenz d’Arabia!Lazio avvisata.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Le immaginette votive sono spuntate sui social per tutto il giorno. Ronaldo che salta così in alto da apparire nel finestrino di un aereo (e Marcelo, via Instagram, ha apprezzato). Ronaldo che guarda negli occhi una giraffa. Ronaldo sulla luna. Ronaldo sospeso in aria come i personaggi di Holly&Benji. Ronaldo al posto di Gesù in un quadro sulla resurrezione. Paganesimo puro. Il colpo di testa con cui Cristiano ha segnato in Samp-Juve è stato ripreso ovunque, perché è iconico come le immagini che piacciono nei tempi moderni: toglie il fiato e non ha bisogno di traduzioni. Si capisce in tutto il mondo.Anche per la Juve, di riflesso, tutto questo significa visibilità internazionale e un paio di conferme tecniche, che a Sarri garbano di più. Primo: Ronaldo, nel caso in cui ci fossero dubbi, è tornato. Secondo: la forza dell’uomo resta psicologica. Messi ha ritirato il suo sesto Pallone d’oro lunedì 2 dicembre. Ronaldo dal primo weekend del mese, quando si è capito dove sarebbe finita la sfera luccicante, ha segnato sei gol in cinque partite. E domenica c’è la Lazio a Riad in Supercoppa.