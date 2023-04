Da Sarri a Sarri. Napoli – Lazio, via Milano

Da Sarri a Sarri. Andata e ritorno. Il destino si diverte. Gioca ad incrociarsi e ne incrocia altri. Quello che era iniziato con Maurizio, potrebbe concludersi, trionfalmente con Sarri. Domenica ore 12:30.

Inter – Lazio.

Il Napoli è nel destino del suo primo comandante.

Meritava questa gioia. I tempi non erano maturi. Detto in termini semplici, se la Lazio vince al Meazza con i nerazzurri di Inzaghi, può rimandare la festa azzurra di una settimana. Conoscendo Maurizio, il suo rispetto per la gara, non farà alcun regalo. A Milano per vincere. La Lazio è candidata al secondo posto dietro la corazzata Napoli e dritta dritta in Champions. Un prestigioso risultato per i ragazzi di Lotito. Sarri ha messo dietro Inzaghi, Pioli ed Allegri. Da Empoli a Roma, Sarri non ha sbagliato una stagione.

Detto che la Salernitana non verrà al Maradona per far festa, se la giocherà per far punti e che Sousa non intende far doni a Spalletti, sull’asse Milano – Napoli, si decidono i termini di un evento storico. Sarà quel che sarà, onore ai protagonisti.

Attenti, passa il Comandante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati