Da Ibra a Mbappé, gli occhi del mondo sulla Germania: che spot per la Bundesliga

Molta curiosità, forse perfino un po’ di invidia. Il mondo ieri si è collegato con la Germania. C’era voglia di tornare a vedere calcio. Per questo, dal grande campione al semplice appassionato, in molti ieri si sono ritrovati seduti di fronte alla tv. Zlatan Ibrahimovic, per esempio, si è fatto ispirare dalla ripresa della Bundesliga per lanciare una frecciata all’Italia, dove ancora si discute sul da farsi: “Loro lo dicono, loro lo fanno. Grazie”, ha scritto su Instagram. Immediata la risposta dell’account ufficiale della Bundesliga: “Prego, tu sei il benvenuto”. Attenzione però a ritenerlo solo un semplice botta e risposta. Già, perché la realtà è che ieri il campionato tedesco si è fatto una pubblicità senza precedenti.Non solo Ibrahimovic: sono tanti i giocatori dei maggiori campionati d’Europa ad aver ammesso di aver guardato le partite del campionato tedesco. Kylian Mbappé (del Psg), per esempio, si è goduto Borussia Dortmund-Schalke: “La Bundesliga è tornata”. Ilkay Gundogan (del Manchester City) si è detto preso nonostante l’assenza del pubblico: “Come previsto senza tifosi è strano, nonostante questo però è bello tornare finalmente a guardare un po’ di calcio”. La Bundesliga, riprendendo prima rispetto agli altri campionati, può attirare i giocatori a trasferirsi in Germania, convincendoli con la serietà e l’organizzazione tipica dei tedeschi. Non solo, però. Perché ripartendo prima degli altri attira anche televisioni e sponsor.Ieri oltre 160 nazioni si sono collegate via satellite con la Germania per trasmettere le partite della Bundesliga in diretta. E lo spettacolo è stato apprezzato: nelle sei partite di sabato sono state realizzate 16 reti (2,66 gol di media a partita), si è assistito a sprazzi di grande calcio (il Borussia Dortmund ha incantato), grande frenesia e velocità di manovra (il Lipsia di Nagelsmann andava a 1000 all’ora, ma ha pareggiato con il Friburgo sprecando le tante occasioni create) e perfino qualche sorpresa (convincente vittoria del Gladbach in casa dell’Eintracht). Un figurone. Rummenigge nei giorni scorsi aveva pronosticato un miliardo di telespettatori: se ha sbagliato non è andato lontano. The Sun ultimamente ha perfino abbinato a ogni squadra inglese una tedesca, suggerendo così ai tifosi della Premier a quale club della Bundesliga affezionarsi. Se il Borussia Dortmund è stato associato al Liverpool (il legame, neanche a dirlo, è Klopp), il Bayern Monaco si può sovrapporre al Manchester United (club più amati ma al tempo stesso odiati della nazione) e il Gladbach all’Arsenal (società storiche, grandi negli anni 70, che attualmente non riescono a confermarsi su quel livello). Mai un campionato straniero aveva ottenuto diverse pagine di spazio in un solo giorno. E non è tutto: la Pay-Tv BT Sports ha dedicato un canale esclusivo per ognuna delle partite della Bundesliga. Altro fatto senza precedenti. Sui social si sono registrati commenti live sulla Bundesliga dagli Stati Uniti, dall’India, dall’Australia: l’interesse è stato globale. Difficile pensare non ne scaturiscano anche vantaggi economici… Non tutti però in Germania sono contenti della ripresa del calcio. Il ministro degli interni di Brema, Ulrich Mäurer, si è confermato contrario in un’intervista rilasciata a Sport1. “Non abbiamo mai nascosto la nostra posizione. Continuiamo a credere che non sia responsabile giocare in questo momento. Ma la decisione è stata presa, la Bundesliga è ripartita. Quindi dobbiamo prepararci per questa situazione. Per me è però irresponsabile nei confronti delle squadre. Si corre un rischio elevato, abbiamo visto che basta un attimo e un’intera società si ritrova in quarantena. Secondo noi trasmettiamo un messaggio sbagliato in un momento nel quale molti settori ancora non sono tornati alla normalità e molte persone sono obbligate a restare a casa. Di solito inoltre le partite si guardano con gli amici, anche questo andrebbe evitato al momento. Per me resta un miracolo finire la stagione, vediamo cosa succede nelle prossime settimane”. Nonostante questo però ieri la Bundesliga ha suscitato molta curiosità. Forse perfino invidia…

fonte Gazzetta dello Sport