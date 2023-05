Da Hamisk a Ghoulam la gioia per lo scudetto contagia tutti gli ex

Il Napoli è ormai ad un passo dalla vittoria del campionato, il terzo della sua storia e potrebbe vincerlo già oggi scendendo in campo ad Udine contro i ragazzi di Sottil.

Hamisk, Insigne, Mertens e Maggio sono solo alcuni dei tanti ex giocatori che hanno fatto parte della storia recente del club di De Laurentiis e gioiscono per l’ormai “quasi” scudetto del Napoli.

Marekiaro non dimentica e non vede l’ora di poter festeggiare lo storico scudetto del Napoli. La fascia di capitano è qualcosa che hai dentro prima ancora che sul braccio. Hamsik è un pezzo importante di storia del Napoli:

“Non so se la rivoluzione sia stata decisiva, so che sono arrivati i calciatori giusti nei posti giusti e con grandi motivazioni. Dei grandissimi giocatori”.

“Sono molto felice che il Napoli vincerà lo Scudetto dopo 33 anni”.

“Il Napoli ha attraversato momenti molto difficili, ora in città ci saranno mesi di festeggiamenti”.

“Conosco la passione dei napoletani. Lo scorso anno, qui a Trebisonda, di feste per il titolo turco conquistato ne hanno organizzate ben sei. Penso che a Napoli sarà lo stesso, con centinaia di migliaia di persone per strada a rendere omaggio a questa impresa straordinaria che non è paragonabile a nulla di quello che ho visto io nei miei anni. L’ho sempre immaginata questa festa, la godrò da lontano”.

Lorenzo Insigne, ex capitano numero 24, ora in forza nel campionato canadese MLS, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram scrivendo:

“Manca poco… 3”

Christian Maggio ha parlato ai microfoni di DAZN, dove era invitato allo stadio Maradona nel pre-match con la Salernitana:

“Lo scudetto lo abbiamo cercato tante altre volte in passato, è un riscatto sociale di tutti. Un premio per una società che ha lavorato tanto e bene in questi anni”. Inoltre, rispondendo a Spalletti, ha detto: “Napoli è questo, devi per forza correre. Camminare diventa difficile, per questa squadra e questa piazza devi dare tutto. Napoli ed il Napoli meritano lo Scudetto. Spalletti ha creato un grippo splendido. Spero che la certezza del titolo arrivi il prima possibile”.

Fouzi Ghoulam, ha rilasciato un’intervista nella quale esprime tutta la sua gioia per l’imminente tricolore partenopeo.

”La Juventus non ti lasciava tranquillità dovevi sempre vincere. Alla fine del suo ciclo, hanno vinto le milanesi e oggi il Napoli che ha dominato dall’inizio alla fine. La società è rimasta la stessa con le cose fatte bene, dovevamo vincere, prima o poi, anzi è passato troppo tempo. Kalidou, Lorenzo e Dries erano uomini straordinari non solo calciatori bravi, non si possono sostituire ma i giovani hanno risposto bene. Lo scudetto è della città a me interessa che che festeggino Napoli e i napoletani noi siamo di passaggio ma la città meritava di vincere anche prima. Anche se fossi ancora in squadra, non mi sarebbe importato vincere per me ma per la gioia da dare alla città. Da altre parti contano i trofei personali ma non a Napoli”.

L’ex attaccante azzurro Goran Pandev ha parlato della sua esperienza con la maglia del Napoli. Pandev si è poi soffermato sull’imminente conquista dello Scudetto da parte dei partenopei.

“Al Napoli ho passato tre anni bellissimi in cui abbiamo vinto la Coppe Italia. Sembrava che avessimo vinto lo scudetto, figuriamoci adesso. Abbiamo mostrato un bel calcio ma per vincere lo scudetto servono anche altri fattori. Sono dispiaciuto del fatto che non ci siamo riusciti, eravamo un gruppo molto forte”.

“Sono felice per Elmas ma anche per la società e la gente. Complimenti al presidente, al direttore sportivo e a tutto lo staff. Spalletti è un grandissimo allenatore e se lo merita perché ha fatto giocare benissimo la squadra. Sono felice per Elmas, gli auguro di vincere la Champions con il Napoli”.

L’ex attaccante azzurro Dries Mertens e famiglia tornano a Posillipo, proprio nella settimana che riporterà lo scudetto in quella città che ha tanto amato per dieci anni. Serata tutta azzurra per il belga che ha approfittato per festeggiare in casa con gli amici napoletani di sempre. Con addosso una maglia del Napoli di Maradona e cori azzurri in sottofondo.

Lady Mertens ha postato sui canali social la foto diventata virale della spiaggia di Posillipo con sullo sfondo Palazzo Donn’Anna, residenza Mertens, e sulla spiaggia il logo del Napoli insieme con i tre scudetti della storia azzurra.

«Casa nostra a Napoli. È così bella»

