Da Gabigol 20 milioni, Vecino e Lazaro ai saluti: l’Inter incassa e sfoltisce

Inter,prima incasso…e dopo acquisto!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Quando arrivò a Milano il 30 agosto 2016 sembrava il simbolo dell’inizio di una nuova era nerazzurra. Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol, era l’uomo che avrebbe dovuto riaccendere l’entusiasmo del popolo interista e riportare – secondo i piani della dirigenza di allora – l’Inter ad essere un club vincente. Un affare da 29 milioni per una delle stelle nascenti del calcio brasiliano che aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri. Poi la storia ha raccontato altro e l’avventura del brasiliano si è fermata a Bologna, sede dell’unica marcatura con l’Inter.Eppure Gabigol potrebbe ancora essere l’uomo chiave della rinascita nerazzurra, pronto a diventare definitivamente un giocatore del Flamengo dopo una stagione al massimo, finita col premio di miglior giocatore del sudamerica, una Coppa Libertados e un campionato brasiliano in bacheca e il record di gol che ha cancellato il mito di Zico con la maglia del club rossonero. In Brasile non c’è più dubbio: “Il Flamengo ha chiuso per Gabigol”. Oltre alla cessione di Gabigol ci saranno probabilmente anche quelle di Matias Vecino e Valentino Lazaro (su cui c’è il Newcastle), per motivi diversi mai realmente entrati nelle grazie di Conte …