Su Timothy Castagne non c’è solo con il Leicester ma anche con il Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bergamo, gli azzurri sono ancora sul belga classe ’95 perché stanno valutando l’acquisto di un esterno che possa giocare sia a destra che a sinistra, ma pare – si legge – che Emerson Palmieri del Chelsea sia in questo momento in vantaggio.