Cultura, Teatro San Carlo: al via le visite guidate

Teatro di San Carlo – Visite Guidate Agosto 2020

Anche quest’anno il Teatro di San Carlo sarà aperto per le visite guidate per tutto il mese d’agosto.

Turisti e napoletani potranno visitare la sala del Lirico più antico d’Europa tutti i giorni, compreso il giorno di Ferragosto.

Le visite si svolgeranno in tutta sicurezza: ogni turno avrà un massimo di 30 visitatori ed è obbligatorio indossare la mascherina. Gli stessi visitatori dovranno sottoporsi all’ingresso alla misurazione della temperatura e dovranno rilasciare le informazioni personali, secondo decreto ministeriale.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del teatro al costo di 7 euro.

Da sabato 8 agosto e per tutto il mese di agosto dunque le visite osserveranno i seguenti orari:

10.30 ITALIANO

11.30 ITALIANO/INGLESE

12.30 ITALIANO

14.30 ITALIANO

15.30 ITALIANO/INGLESE

16.30 ITALIANO

17.00 FRANCESE

18.00 ITALIANO