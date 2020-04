Cultura, Teatro di San Carlo: Lissner dialoga con Martone

TEATRO SAN CARLO:

STÉPHANE LISSNER INCONTRA MARIO MARTONE

SULLA WEB TV IL SECONDO APPUNTAMENTO DI

DIALOGHI FUORI SCENA

Sabato 2 maggio a partire dalle ore 21.00

sulla web tv Teatro San Carlo (www.cetv-online.it) torna Dialoghi fuori scena trasmissione in cui il Sovrintendente Stéphane Lissner dialoga con i più grandi artisti del mondo della Lirica.

Dopo il successo della scorsa settimana con Emma Dante, il Sovrintendente Lissner ospita questa volta il regista napoletano Mario Martone.

L’atmosfera è quella di una conversazione amichevole sul mondo della grande musica e del teatro.

Il prossimo appuntamento con Dialoghi fuori scena sulla Web tv Teatro San Carlo è per sabato 9 maggio sempre a partire dalle ore 21.00 con un nuovo ospite.

Tutta la programmazione in streaming della della Web Tv Teatro San Carlo sarà annunciata di volta in volta attraverso i canali social del Teatro.

Ogni contenuto potrà poi essere rivisto in ogni momento selezionando la voce “on demand” o la voce “Palinsesto” della piattaforma.

(Nella foto Lissner con il sindaco de Magistris)