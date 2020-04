Cultura, Teatro di San Carlo: 2019 pareggio in bilancio, aumento spettacoli e spettatori

PER IL DODICESIMO ANNO CONSECUTIVO AL TEATRO DI SAN CARLO

PAREGGIO IN BILANCIO PER IL 2019

E CHIUSURA CON UN UTILE PARI A CIRCA 392 MILA EURO

Si è insediato oggi giovedì 30 aprile 2020 il nuovo Consiglio di Indirizzo del Teatro di San Carlo.

Erano presenti il sindaco Luigi de Magistris, presidente della Fondazione, il Sovrintendente Stéphane Lissner in videoconferenza da Parigi, l’ex Sovrintendente Rosanna Purchia che ha illustrato il bilancio 2019, i consiglieri Mariano Bruno, Marilù Faraone Mennella, Giuseppe Tesauro e Sergio de Felice, il Collegio dei revisori dei conti presieduto da Carlo Greco con Roberto Cappabianca e Michela Guarino.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019 che non solo raggiunge il pareggio per il dodicesimo anno consecutivo, ma “incassa” anche un utile pari a circa 392

mila euro.

Un risultato molto importante che pone il San Carlo tra le Fondazioni italiane più virtuose, grazie a un’attenta gestione perseguita dalla ex sovrintendente Rosanna Purchia, condivisa e sostenuta dall’intero CdI e dalle Istituzioni quali il MIBACT, la Regione Campania, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e tutte le lavoratrici e i lavoratori del Massimo.

Oltre all’importante esito finanziario, il Teatro di San Carlo vede confermata per il 2019 l’eccellenza della programmazione artistica, con un sensibile incremento del numero di spettacoli, dei titoli proposti, del numero di spettatori e di tutte quelle attività che fanno del Teatro un importantissimo polo culturale ed economico a livello nazionale.

Nel corso della riunione del Consiglio di Indirizzo sono state espresse parole di apprezzamento nei confronti dell’operato di tutto il management del Teatro, dei complessi artistici e dei dipendenti.