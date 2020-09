Cultura, Girolamini: alla ricerca dell’antico splendore

di Marco Borrelli

Antichità in pericolo: La biblioteca dei Girolamini ha subito sia furti che crolli



La grande biblioteca dei Girolamini di Via Duomo a Napoli è aperta al pubblico dal 1586 e persino Gianbattista Vico, filosofo del ‘700, la frequentava spesso. Nonostante i vari cimeli come i vasi risalenti a oltre 2400 anni fa, la biblioteca non è in buone condizioni. Purtroppo questo mese la biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per due ragioni: il furto dei libri e un cantiere per le ristrutturazioni che ormai dura da troppo tempo. Millecinquecento i libri che sono stati trafugati dall’ex Direttore del complesso che poi li regalava fingendo di averli ricevuti da collezionisti. Il Direttore della Università Federico II Andrea Mazzucchi , scelse la biblioteca come luogo di lezione per il suo corso di specializzazione di “Storia e filologia del libro antico” ma ora è preoccupato che, a causa dell’eccessivo prolungarsi del cantiere, possa passare il messaggio che la cultura non è molto importante. La zona della pinacoteca, che è crollata da oltre due anni; è il principale sito bisognoso di riparazioni ma la maggiore preoccupazione del direttore riguarda il proseguimento del corso. Il cantiere dovrebbe durare almeno due anni e secondo la dottoressa Buttò, Direttrice della biblioteca, la biblioteca deve ritrovare il suo antico splendore per poi aprire al pubblico e al resto del territorio, purtroppo non si sa ancora quando avverrà l’auspicato evento.