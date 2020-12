Cultura, Comune: Il Mann “arriva” in Galleria Principe

Domani, alle ore 11.00 presso la Galleria Principe di Napoli, alla presenza degli assessori al patrimonio, al commercio, alla cultura e alla valorizzazione della città storica, Alessandra Clemente, Rosaria Galiero, Eleonora de Maio, Carmine Piscopo, del Direttore del MAAN, Paolo Giulierini, e della “Rete d’imprese culturali Galleria Principe”, verrà presentato il progetto “Il MANN per la città”, patrocinato dal Comune di Napoli e promosso dal Museo Archeologico di Napoli. A partire da mercoledì 16 dicembre nella Galleria Principe di Napoli, grazie alla collaborazione con l’Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani, l’Assessorato al Commercio, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, l’Assessorato ai Beni Comuni e all’Urbanistica, saranno installati totem che raffigureranno dettagli della fortunata esposizione “Fuga dal Museo” di Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla.

La collaborazione tra le due istituzioni mira a valorizzare la splendida galleria monumentale, le imprese culturali al suo interno e la rete commerciale dell’area. La galleria, inoltre, grazie all’avvio del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il “Centro Storico di Napoli” tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli sarà oggetto di un importante progetto di valorizzazione per un importo di 10 milioni di euro.