Cultura, Assia Fiorillo: oggi, giornata del silenzio per lo spettacolo

“Sono una lavoratrice dello spettacolo. Sono una musicista, una cantautrice. Ed essere musicista, NO, non è mai stato un hobby ma la mia unica fonte di reddito da quando ho cominciato a lavorare. Il settore culturale è stato il primo a fermarsi e sarà l’ultimo a ripartire e, come me, migliaia di lavoratori non vedono nell’immediato, ma nemmeno nel prossimo futuro, alcuna luce, alcun sostegno o ancora di salvezza. Tutto d’un tratto un intero settore è sparito dai programmi di sostegno statale. Gli aiuti previsti sono una presa in giro per chi conosce questo settore mai veramente regolamentato e strutturato.

Oggi ho deciso di aderire all’iniziativa dell’ Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli di Maurizio Capone e di molti altri colleghi. Non pubblicherò musica sui miei social e chiedo a chiunque ci voglia sostenere di fare lo stesso.

Osserviamo il silenzio per chiedere a chi ci governa di rivalutare i criteri per il sostegno alla categoria dei LAVORATORI dello Spettacolo e della Cultura”.

Dal profilo fb di Assia Fiorillo