Cultura, Amendola: “Sarà nel Recovery. Capodimonte esempio anche per green deal”

“La mostra Napoli Napoli è una rappresentazione di cultura, storia e tradizione della nostra città, ha una potenza legata al futuro di Napoli, che deve diventare più verde e più digitale, recuperare non solo il patrimonio storico ma anche la bellezza del territorio. Il Museo di Capodimonte è l’espressione di quello che stiamo facendo e dovremo fare in Italia: qui vivono secoli di storia, di musica del nostro paese, ma vive anche quello che sarà la cultura al tempo del Recovery Fund”: è quanto ha detto ai cronisti il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola (nella foto) a margine della visita di questa mattina al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, accompagnato dal direttore Sylvain Bellenger (nella foto) per vedere le due mostre in corso: Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica e Gemito, dalla scultura al disegno (nella foto). Il ministro ha aggiunto “La cultura sarà nel Recovery perché significherà mette il nostro patrimonio al servizio della transizione verde e digitale. Se qualcuno vuol capire cosa saranno il Recovery e il green deal venga qui a Capodimonte e lo capirà immediatamente”. Infine, sull’esposizione dedicata a Gemito: “Ho avuto la fortuna di vedere la mostra a Parigi e qui a Napoli, due città legate a questo straordinario artista che meglio ha colto i volti e le espressioni dei napoletani”