CT Mancini: “Insigne non mi preoccupa”

Lorenzo Insigne dopo la telefonata del CT della Nazionale Roberto Mancini, è arrivato a Coverciano per il ritiro con gli Azzurri.

Dalle prestazioni in campo del capitano del Napoli, molti sono stati i dubbi in merito alla sua condizione fisica e psicologica che certamente non è equiparabile al periodo di preparazione per gli Europei.

Le parole di Mancini

Dopo l’infortunio di Di Lorenzo, diverse sono i pensieri che necessitano l’attenzione del CT, ma in merito ad Insigne ha dichiarato:

“No, non sono preoccupato. Insigne non può essere sempre al 100% magari non è in condizione come durante l’Europeo ma qui si può tirar fuori anche qualcosa di diverso.”

Insomma Roberto Mancini non ha dubbi in merito all’attaccante napoletano il quale saprà dare il meglio di sé in campo per conquistare il tanto agognato Mondiale.

