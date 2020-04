Cristiano Ronaldo, un mondo che ignora le regole

Mentre nella buca dei social finiscono a ripetizione le immagini dei più, affacciati su balconi che a malapena li contengono, dentro alveari di cemento, inventarsi feste e jam session improbabili con tutto il pentolame di casa e cori pop (molto gettonato “Sarà perché ti amo”), Er Più piove da ogni web con le sue repliche in controtendenza. Cristiano Ronaldo continua a ostentare, per chi non l’avesse ancora chiaro il concetto, le prove del suo status. Come vedere uno ballare con l’hula hoop sotto la croce di poveri cristi che, a differenza del capostipite, non sanno nemmeno bene con chi prendersela, tra una canzone e una maledizione.

Della sua quarantena extralusso, non dissimile da quella di altre star, ma certamente più esibita, grazie a lui sappiamo tutto, tra allenamenti allo stadio, ville e feste affollate di umanità varia, intime sessioni di fitness e chissà cos’altro con la sua Georgina, e foto sempre comunque radiose di lui con i tre pupi in letti a dodici piazze, dove i pupi hanno l’aria d’aver già capito da che parte e da che papi stare.

L’ultima puntata della soap “Beautiful Ronaldo” ha a che fare ora con il suo ritorno a Torino. Tornerà, quando tornerà, come tornerà, nel giorno in cui la sua Madeira espone un focolaio del virus a pochi chilometri dalla villa di famiglia. Motivo per rientrare il prima possibile, direte voi. Sbagliato. Sembra che Er Più stia facendo sapere di voler tornare solo l’ultimo giorno utile. Il che sarebbe un guaio serio in un mondo normale, tra il necessario isolamento di due settimane e la successiva “rimessa in forma”. Non nel mondo fiabesco di Cristiano dove, grazie al soccorso del doppio tampone, generoso lascito di Mamma Sabauda, il nostro potrebbe ottenere una vistosa riduzione dei tempi d’isolamento. Già lo vediamo lanciato direttamente con un paracadute high tech dal suo aereo privato sui campi della Continassa. Ovviamente radioso. fonte Corriere dello Sport