Cristiano Ronaldo su La7

Mentre attendiamo l’evoluzione della saga Osimhen – Arabia Saudita, 120 milioni offerti a De Laurentiis e 40 stagionali al calciatore, dicono i rumors, abbiamo una certezza davvero tutta italiana.

Oltre ad aver fatto spesa in Serie A con calciatori di tutto rispetto, vedi Milinkovic Savic della Lazio e Brozovic dei nerazzurri dell’Inter, la Saudi League è pronta a sbarcare nel salotto di casa.

In chiaro.

Accordo per due anni e partenza il 14 Agosto.

La 7, dell’editore e presidente del Torino calcio, Urbano Cairo, ha acquisito, infatti, i diritti tv del massimo campionato arabo.

Roshn Saudi Pro League.

Il match di cartello ogni weekend.

I protagonisti “arabi” faranno concorrenza alle partite italiane. Sarà lotta vera. Alle emittenti a pagamento servirà trovare più di un escamotage per rendere il palinsesto funzionale.

Cristiano Ronaldo, tornerà a far il protagonista dek week end italiano. Ci aveva visto lungo l’asso portoghese e non solo lui. Negli ultimi giorni si assiste ad un supermercato viaggiante ed emigrante.

Supermercato che avremo ogni pomeriggio domenicale direttamente sul divano.

L’Italia si è quindi “arresa” ed aperta al nuovo e potente concorrente orientale.

Buona visione.

