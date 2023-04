Can che abbaia non morde, recita il detto. Chi chiacchiera tanto ha poco da dire, aggiungiamo. In attesa di Juve – Napoli, di Allegri vs Spalletti, scriviamo del “regista”. L’uomo che non vedi ma ha nella testa e nelle mani il tutto che non appare.

Si è detto di Kvaratskhelia, di Osimhen, di Lobotka, del lavoro certosino di Spalletti, della ostinazione di De Laurentiis, meno, molto meno si è detto della competenza silenziosa ed efficace del signor Giuntoli. Professione direttore sportivo. Sostantivo limitato e limitante per il fido Cristiano e non c’entra il Cyrano.

Il lavoro del direttore è il vero successo del Napoli 5.0.

La miglior qualità?

Il silenzio.

L’alta qualità di chi non ha alcun bisogno di presenziare. Niente palcoscenico. Come avrebbe potuto d’altronde con due prime donne dentro casa? Molto meglio così.

Cristiano Giuntoli, elogio dell’uomo “comune” e mite. Così lo conosciamo.

Come impone il mercato, tutti siamo disponibili.

Mai a disposizione sempre disponibili.Siamo tutti merce esposta sui banchi e qualche volta capita di vincere alla lotteria.

Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli? Si separeranno le strade di Cristiano ed Aurelio?

Juventus, Tottenham o dove?

Certi treni passano una sola volta nella vita. I coraggiosi, gli innamorati, i passionali ed i meritevoli, vanno ogni giorno in stazione. Hanno un biglietto sempre pronto per essere convalidato.

È il lato dolce e meraviglioso dell’impegno e della meritocrazia.

Comunque vada, complimenti Direttore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati