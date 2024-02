Crisi profonda per il Napoli: la Stagione azzurra in bilico

La crisi del Napoli continua a incombere mentre la squadra azzurra non riesce a ottenere una vittoria nemmeno nel recente confronto di campionato contro il Cagliari, concludendosi con un pareggio 1-1.

La situazione, già tesa, sembra ormai inesorabilmente pericolosa, mettendo a dura prova la leadership di Francesco Calzona, nuovo allenatore del Napoli.

Il rischio di restare fuori dalle competizioni europee è diventato sempre più concreto per il Napoli. Molti giocatori, come Anguissa, Zielinski, Lobotka e Rrahmani, sembrano lontani parenti dei campioni che hanno trionfato nella stagione precedente.

Il Corriere dello Sport ha descritto la situazione come estremamente preoccupante, indicando che la squadra sembra incapace di invertire la rotta.

La partita contro il Cagliari vista come un “cantiere su cui è appena passato uno tsunami”. Il giornale ha sottolineato la necessità di raccogliere i cocci e rimetterli al loro posto, cercando l’architettura ideale per la squadra. Il rischio di concludere il campionato senza una vittoria contro squadre di alto livello è stato messo in evidenza, insieme al pericolo di essere superati da squadre provinciali che dimostrano coraggio e realismo nei propri obiettivi.

In sintesi, la situazione del Napoli sembra critica, con la squadra che lotta per ritrovare la sua identità e ottenere risultati positivi. La sfida per il Napoli è ora trovare soluzioni concrete per superare la crisi e riportare la squadra alla competitività che ha caratterizzato la stagione precedente.

