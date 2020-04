Crisi commercio: Quel “Fate presto” non basta al post Coronavirus

Quel “Fate presto”, l’urlo dal fango, racchiuso nello storico titolo fatto dal quotidiano Il Mattino, a poche ore dalla tragedia del terremoto avvenuto il 23 novembre 1980, non è sufficiente ora per spiegare quanto potrà accadere nel post Covid-19, Almeno sotto l’aspetto dell’economia nazionale ed in particolare quello dei pubblici esercizi.

Questo settore, che comprende anche la ristorazione, l’intrattenimento e il turismo, con 30 miliardi di euro di perdite, sta attraversando una crisi profonda con imprese e aziende che potrebbero non avviare la ripresa e quasi 300mila posto di lavoro a rischio. Numeri evidenziati questi dalla Fipe-Confcommercio, la quale sostiene che non pochi imprenditori starebbero valutando la possibilità di non riaprire le proprie attività, in quanto le misure di sostegno per il comparto sono ancora gravemente insufficienti e non si intravedono le condizioni di mercato per poter riaprire. Il tutto in un momento in cui i ristoranti e bar, nonostante la chiusura, stanno continuando a pagare le tasse sull’occupazione di suolo pubblico e sui rifiuti non prodotti.

“Con la riapertura del Paese – ha dichiarato il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Stoppani – gli italiani rischiano di non trovare più aperti né il bar sotto casa né la trattoria di quartiere. Per questo, chiediamo al governo e alla politica tutta un aiuto e uno sforzo in più per salvare un pezzo del nostro sistema produttivo che, con 85 miliardi di fatturato prodotto e 1.200.000 occupati, è un settore trainante del turismo e dell’economia del Paese”.