Criscitiello: “Il Napoli è scatenato, rivoluzione sul mercato! Gattuso può finalmente sorridere”

Michele Criscitiello spiega perche Gattuso puo’ sorridere,il tutto raccolto in queste dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione Sportitalia speciale mercato.l giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda sull’emittente televisiva SportItalia soffermandosi, tra le altre cose, sul club capitanato da Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole: “Il Napoli, nelle ultime ore, è letteralmente scatenato. La società azzurra ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione soprattutto per quello che concerne il reparto di centrocampo”.Michele Criscitiello, giornalista, ha poi aggiunto nel corso di SportItalia Mercato, trasmissione in onda su SportItalia: “Il Napoli ha praticamente chiuso l’acquisto di Diego Demme dal Lipsia. E non solo. A breve partirà l’assalto a Stanislav Lobotka, regista ora in forza alla compagine spagnola del Celta Vigo. Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, può quindi sorridere: in arrivo due calciatori che potranno certamente migliorare la rossa della compagine azzurra”.