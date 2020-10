Criminalità, minorenne ucciso in uno scontro a fuoco

Diciassette anni, ucciso in un conflitto a fuoco durante una rapina, Il fatto è accaduto nella notte in via Duomo (foto di repertorio) a pochi passi dal Varco Pisacane del Porto di Napoli. Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori della questura di Napoli, la vittima e un complice, arrestato dalla polizia, era sul punto di rapinare alcuni automobilisti quando sono stati sorpresi da una pattuglia dei Falchi. Ne è scaturita una sparatoria in cui è stato ammazzato il minorenne. Le manette sono poi scattate ai polsi del secondo rapinatore, 18 anni, e figlio di Gennaro De Tommaso, meglio noto come “Genny ‘a carogna”, pregiudicato, tifoso della Curva A. L’uomo è conosciuto anche in quanto protagonista la sera del 3 maggio 2014, in cui si stava per disputare la finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Napoli, durante la quale fu fotografato seduto, a cavalcioni, su una rete divisoria degli spalti allo stadio “Olimpico” di Roma. Poco prima era stato ferito mortalmente, da un colpo di pistola un altro tifoso giovane napoletano, Ciro Esposito, al culmine di scontri tra tifoserie. L’arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata. Sul posto sono sopraggiunte una decina di Volanti e la Scientifica per i rilievi del caso.