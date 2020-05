Criminalità, Forcella: 28enne evade dai domiciliari, arrestato. Multato anche per violazione Covid

Forcella: Polizia arresta 28enne ricercato.

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Forcella una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente.

I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno accertato che l’uomo, Modou Secka, 28enne del Gambia irregolare sul territorio nazionale, era destinatario di un ordine di carcerazione in esecuzione del provvedimento di aggravamento della detenzione domiciliare, disposto con decreto emesso dal Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, poiché resosi responsabile di numerose evasioni nel mese di aprile.

Inoltre, il 28enne è stato sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19