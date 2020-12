Criminalità, daspo del questore per sei narcos

Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliani (nella foto) ha emesso, per la prima volta in questa provincia, sei provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento (ex art. 13 del D.L. 14/2017, come recentemente modificato dal D.L. 130/2020), nei confronti di altrettante persone, tra i 25 e i 38 anni, che lo scorso 6 novembre furono arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli poiché gravemente indiziate di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, i sei gestivano alcune piazze di spaccio utilizzando, in particolare, quale base organizzativa della cessione della droga un bar della zona.

I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine, della durata da uno a tre anni, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento di via Campana a Marano di Napoli, in via Consolare Campana a Villaricca e in via San Nullo a Giugliano in Campania.

Ai destinatari è stato vietato, inoltre, di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi e dei locali indicati.