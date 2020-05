Criminalità, Capri: tenta rapina in abitazione. Polizia arresta 23enne

Anacapri: Polizia arresta un 23enne per tentata rapina e denuncia tre giovani per tentato furto.

Gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Filippetto ad Anacapri poiché era stata segnalata alla locale Sala Operativa una rapina in atto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo che aveva tentato di entrare in un’abitazione ed aveva aggredito il proprietario le cui urla avevano attirato l’attenzione dei vicini.

L’uomo, V. S., 23enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina.

Inoltre, gli agenti hanno sorpreso, all’esterno dell’abitazione, tre capresi tra i 17 e 21 anni con precedenti di polizia, che sono stati denunciati per tentato furto.