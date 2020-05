Criminalità, aggredisce i genitori per denaro: arrestato 41enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, in forza alla questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di viale Quattro Aprile per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato all’esterno dell’edificio un uomo in forte stato di agitazione ed hanno ricostruito che costui, poco prima, aveva aggredito i genitori poiché il padre si era rifiutato di consegnargli del denaro.

L.L., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.