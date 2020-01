Cremonese, arriva Gaetano in prestito: il comunicato

La Cremonese, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver acquistato Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli. Di seguito la nota.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it .“L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dal Napoli le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo.Nato a Napoli il 5 maggio 2000, centrocampista offensivo, Gaetano è cresciuto nella società azzurra. Con la maglia del Napoli ha esordito in Serie A il 12 maggio 2019 e in Champions League il 10 dicembre scorso nella gara con il Genk”.