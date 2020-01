CR7 a caccia del 9: punta il record di Trezeguet in A per fare la storia con la Juve

Contro la Fiorentina può allungare la striscia di 8 gare in cui è andato sempre a segno: è a -1 dal francese, il migliore dei bianconeri nel calcio moderno.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il 9 è il numero dei bomber, che alla Juventus è rimasto senza padrone. Cristiano Ronaldo ha il 7 sulle spalle, che più di una cifra è diventato un marchio, e ama partire defilato a sinistra piuttosto che stazionare in area di rigore, come piace ai veri centravanti. Però ha il dono della prolificità e la continuità dei migliori numeri 9 della storia. In carriera ha macinato record con tutte le divise e in ogni competizione e in Italia non ha perso le vecchie, sane abitudini.Domenica scorsa al San Paolo ha allungato la sua striscia personale a 8 partite in A sempre in gol, unico lampo bianconero in una serata da cancellare, e domenica prossima con la Fiorentina spera di celebrare la nona con il rito collettivo del “siuu”. Non sarebbe un record per lui, che ai tempi del Real si è spinto fino a 11 (Liga, stagione 2014-15), ma ne eguaglierebbe uno già esistente nella storia della Signora: quello di David Trezeguet, che vanta la serie più lunga in campionato con la Juventus. Trezegol non è solo lo straniero bianconero più prolifico (171 reti in 320 partite), ma anche l’unico attaccante che nell’era dei tre punti (dal 1994-95 a oggi) sia riuscito in un simile filotto.Essere il migliore impone di alzare costantemente l’asticella. Ronaldo si sente tale e dopo aver chiuso un gennaio super punta a brindare al nuovo mese con l’aggancio a uno dei giocatori più amati dai tifosi bianconeri, per superarlo poi tra due settimane col Verona. Trezeguet è arrivato alla Juventus giovane (nemmeno 23 anni) ma da campione del Mondo e d’Europa con i Blues. Alla Juventus non ha mai indossato il 9 ma sempre il 17, ha vinto due scudetti e per amore del suo club ha sopportato anche l’onta della Serie B. Ronaldo ha scelto Madama da over 30, dopo 5 Champions e 5 Palloni d’oro, per dimostrare di essere ancora lontano dal crepuscolo di una stratosferica carriera. Ronaldo finora con la Juventus ha segnato 48 reti in 69 incontri, tenendo la media più che invidiabile di 0,69 gol a partita. Un ritmo che da buono è diventato eccezionale negli ultimi due mesi: 14 griffe nelle ultime 11 gare, con una media di 1,27 centri a match. Viaggiando a questa velocità, non solo può raggiungere e staccare lo juventino Trezeguet, ma progettare di stabilire il nuovo primato della Serie A: a 11 partite di fila si sono fermati Gabriel Omar Batistuta (con la Fiorentina nel 1994-95) e Fabio Quagliarella (con la Sampdoria nel 2018-19).