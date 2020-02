CR7, 10ª meraviglia di fila senza sorriso: Juve a rischio dipendenza?

Il Portoghese -dopo la visita a Sanremo – continua a “cantare”, ma i bianconeri da Verona tornano senza punti.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Verona-Juve ha esaltato la grandezza di Cristiano Ronaldo… e francamente non sembrava possibile. Come in Juve-Ajax, in una serata in cui la squadra è spenta, colpevole, in difficoltà anche fisicamente, Cristiano si stacca dalla folla. Prima colpisce un palo nato dal nulla, con un trucco dei suoi, poi sfiora il vantaggio e alla fine se lo costruisce, come un centravanti che non ha bisogno della squadra, solo di un lancio nello spazio. La faccia nera a fine partita è una nuvola nera sulla settimana della Juve: Ronaldo odia perdere ed è probabile si senta un uomo solo nel deserto. La Juve fatica sempre non a essere al suo livello – sarebbe impossibile – ma a stargli in scia.I numeri sono parte di tutto questo, perché la grandezza di Cristiano – a differenza di quella di Maradona e altri campioni – si misura più facilmente con le cifre. Il grande numero è 10: decima partita a segno in campionato con la maglia della Juventus. Questa Juve però sembra non avere la metà della sua voglia di aggredire le partite e i record, di mettere gli avversari di fronte alla sua superiorità…