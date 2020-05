Covid19: in Italia situazione drammatica, ma per fortuna non è seria

Lo ripetiamo da tempo: a causa del Covid19 la situazione in Italia è drammatica, ma fortunatamente non è seria. L’ultima, ma probabilmente ci è sfuggito qualcosa, arriva dalla Sardegna. Sull’isola da domani si riaprono le chiese per decisione del Governatore locale. Nelle ore precedenti in altre regioni si è deciso di dare il via libera agli allenamenti. In Calabria il Governatore ha aperto i Bar, ma poi molti sindaci li hanno chiusi nuovamente. Siamo in attesa delle decisioni delle Municipalità e dei condomini, ma non disperiamo.

Nel frattempo in Campania possiamo prendere una pizza e mangiarla a casa. Ma non possiamo correre in pizzeria, a meno che non siamo disposti a farlo dalle 6.30 alle 8.30 di mattina. Perché solo a quell’ora si può correre per strada. E se non ce la fate a correre ma vi piace solo passeggiare (dicono i medici che passeggiare che dimagrire più che correre) è dura. Non potete allontanarvi da casa più di 200 metri. In sostanza siete condannati a fare quelle che una volta si chiamavano “vasche”. Uno che abita a piazza Municipio può fare avanti e dietro con Piazza del Plebiscito, non di più.

A livello nazionale le due “stelle” del Governo hanno continuato a dare spettacolo. Il ministro Spadafora dopo aver implorato le società di chiudere il campionato, adesso chiede ai suoi esperti di poterlo riaprire. L’idea che debba essere lui ad assumersi la responsabilità di prendere una decisione non lo sfiora neanche. Magari ha ragione: evidentemente si conosce bene e non si fida…

Poteva in questo momento non far sentire la sua voce il ministro Azzolina? Assolutamente no, Ed eccola puntuale far sapere che dal prossimo anno metà dei ragazzi andrà a scuola, altri studieranno da casa. Come se in tutta Italia ci fosse una rete internet adeguata.

C’è poi il dramma dei congiunti. Si possono visitare fino al sesto grado di parentela, gli “affini” invece fino al quarto gradi. Non oltre. Però bontà loro c’è la possibilità di visitare fidanzate, conviventi, persone con le quali si hanno relazioni stabili. E qui sorge un problema. Il fatto che si possa visitare gli affini fino al quarto grado vi consente di andare a pranzo dai suoceri, anche se non è il massimo della vita. E su questo non ci sono dubbi. Qualche problema in più per fidanzati e relazioni stabili.

Partiamo dai fidanzati. Esiste un momento in cui possiamo dirci fidanzati? Vale la “dichiarazione” (accettata, ovviamente)? Basta il primo bacio? Atteso che non c’è un registro ufficiale all’anagrafe, serve dichiarare l’inizio della relazione su facebook? Non è chiarito poi quante/i fidanzate/i si possono avere. Specie da ragazzi ci si diverte ad averne più di una allo stesso tempo: bisogna sceglierne una/o sola/o o si può tenerle/i tutte/i? E con le/gli amanti come la mettiamo nome? Berlusconi, ai bei tempi, avrebbe potuto frequentare tutte le olgettine?

Cosa è una relazione stabile? Una relazione che va avanti da 6 mesi e serve almeno un anno. E i litigi tra innamorati interrompono i termini o no? E se l’ultima volta che ci si è visti si è litigato, il giorno dopo è legittimo rivedersi oppure no? Ed ancora: le autocertificazioni in cui attestiamo che andiamo a trovare una “commara” possono essere utilizzate in tribunale al momento della separazione o sono protette da privacy?

Siamo in (s)fiduciosa attesa di saperne di più.