Covid, Crisanti verso la rottura con Zaia. Cosa succede in Veneto

Le divergenze di pensiero tra il virologo Andrea Crisanti e il governatore del Veneto Luca Zaia sulla gestione dell’emergenza coronavirus sono ormai alla luce del sole. Secondo quanto riporta il Messaggero, l’esperto che ha sviluppato il modello veneto sarebbe pronto a dimettersi dal Comitato tecnico scientifico della Regione, pur non avendolo ammesso esplicitamente.

Coronavirus, cosa sta succedendo in Veneto

Nel corso dei mesi le posizioni di Crisanti e Zaia si sono gradualmente allontanate. “Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi”, ha detto Crisanti, commentando l’andamento dell’epidemia in Veneto dove l’indice Rt è salito all’1,6, oltre il livello di guardia che è 1.

“C’è stato un cambio totale di politica della Regione – ha spiegato Crisanti – da quando ho avuto quelle polemiche con Zaia, tutto è cambiato. Non dimentichi che due dei principali consiglieri del presidente sono tra coloro che hanno detto che il virus è morto. Tutto questo ha delle conseguenze, indirizza scelte, comportamenti”.

Crisanti: “Non solo immigrati, anche italiani contagiati”

Per il virologo, un altro dei problemi che potrebbero aver favorito l’aumento di contagi in Veneto è l’ambiguità della comunicazione: “Era necessaria una comunicazione che invitasse a prudenza e responsabilità. Invece, ci sono stati solo segnali contraddittori: apriamo, non apriamo, è finito tutto, il virus è morto”.

L’esperto ha quindi fatto un confronto con la gestione dei cluster in altre regioni: “In Emilia-Romagna hanno gestito molto bene i focolai, penso a quello della Bartolini. In Veneto si sta dando la colpa agli immigrati, ma ci sono anche tantissimi italiani contagiati. Noi a Padova, per Covid-19, abbiamo il reparto pieno”.

Sui rapporti con Zaia, ha precisato: “Le cose sono andate bene, poi lui è cambiato: evidentemente gli ha dato fastidio la mia popolarità e ha voluto attribuire ad altri meriti che non erano loro. Ma non voglio essere associato alle cose che stanno succedendo oggi, il Veneto sta seguendo una linea opposta a quella in cui credo”.

fonte Virgilio