Covid, altri 16 nuovi casi in Campania

Sono 16 i positivi oggi in Campania su 2.112 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. Il totale dei positivi sale pertanto a 4.874 su 318.303 tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. Non si registrano, invece, decessi (il totale e’ 434) e ci sono due nuovi guariti, per un totale di 4.111.

I nuovi casi riguardano due a Pisciotta, due a Cava de’ Tirreni, tre Salerno, tre Pontecagnano, uno di Mondragone, uno di Teano, uno Cimitile, uno di Giugliano, e due Ischia