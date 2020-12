Covid 19, Zampa: “Solo ipotesi. Il Dpcm ancora non c’è. Sarà presentato il 3 dicembre”

“Il Dpcm ancora non c’è, ci sono delle ipotesi, tutte le ipotesi che ballano sui giornali creano un’ansia impressionante e preferisco non contribuire anche io con ipotesi non ancora confermate”. “Si cercherà di fare in modo che le persone comprendano che bisogna spostarsi il meno possibile. Il piano sarà presentato e illustrato dal ministro giovedì 3 dicembre”. Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa (foto dal web) a 24 Mattino su Radio 24.