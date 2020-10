Covid 19, Vorzillo (Edenlandia): “Sviluppiamo un nuovo modo di fare impresa”

Come prevedevo sarà un autunno e un inizio d’inverno molto difficile , incerto , senza liquidità per le aziende e con molti posti di lavoro a rischio. Non aiuta il meteo, non aiuta la paura dell’epidemia, non aiuta l’incertezza di questo governo. Iniziamo a risolvere i problemi in casa , fra di noi, da veri uomini. Solo noi possiamo cambiare le cose ragionando con lucidità e maturità: lo so è difficile, ma abbiamo l’obbligo di farlo. Diamoci una mano e insieme andiamo avanti. Poi ci sarà la primavera, una primavera diversa, ci sarà la fioritura di nuove idee, cambierà per sempre il nostro modo di essere, per sempre. Conserviamo le nostre idee, mettiamole in campo, sviluppiamo un nuovo modo di fare impresa restando umani. Restiamo umani questa è la cosa che conta di più.

Dalla pagina Fb di Gianluca Vorzillo, imprenditore.