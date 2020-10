Covid 19, Vorzillo (Edenlandia): “Scuola, il nostro teatro a disposizione”

“La Dad non funziona è un dato di fatto. Non blocchiamo l’attività scolastica perché non riusciamo a risolvere i problemi. Mancano le distanze di sicurezza e allora, come Edenlandia, metteremo il nostro teatro a disposizione, lo stesso potrebbe fare Mostra D’oltremare con i suoi padiglioni. In tutta la Campania ci sono una marea di tendo strutture e palazzetti dello sport. Soluzioni alternative si possono trovare, ma vi prego non chiudiamo i bambini in casa. Se veramente esiste un problema così grave, allora tutta la Comunità si muova insieme”. Dal profilo fb di Gianluca Vorzillo, imprenditore.