Covid 19, “Vogliamo lavorare”: l’Italia unita scende in piazza

di Renato Rocco

Da “libertà, libertà” a “vogliamo lavorare”. In poche ore gli slogan anti lockdown sono cambiati. Da Sud a Nord, uniti più che mai, in una vera rivolta sociale per le strade, nelle piazze echeggia un grido di allarme che rischia di scoppiare, di esplodere tra le mani del Governo, delle Regioni. Si, perché le seconde, intese come organi istituzionali sono decisamente finite nel mirino della protesta di commercianti, imprenditori, professionisti, di operatori della scuola, di studenti, di genitori, di giovani, insomma del popolo italiano. Contro i portoni delle loro sedi, ben chiuse, si stanno infrangendo, probabilmente, le speranze di un’Italia che lavora, che vuole lavorare, che vuole essere operosa e che vuole avere la possibilità di poterlo fare, di dimostrarlo. Da Sud a Nord, da Napoli a Milano, Torino, passando per Roma. Un popolo che sta finendo nella mani, di ultras, di estremisti di destra e di sinistra, della camorra, quest’ultima un para Stato che sta subendo anch’esso, come organizzazione criminale, un pesantissimo tracollo economico. In seguito ai due lockdown subiti. Usura, droga, rapine cominciano a non rendere più come un tempo ed ecco che la malavita organizzata intende dare una “spinta” alla rivolta sociale, di cavalcarla perché si ristabiliscano le condizioni di un tempo. E i nostri governanti si devono dare una mossa, devono accelerare i tempi di risposta, concreta, al popolo italiano. Da Sud a Nord…